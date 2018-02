Alessandro Molon e Aliel Machado formalizam filiação ao PSB

Após anunciarem a saída da Rede, partido da ex-senadora Marina Silva, os deputados Alessandro Molon (RJ) e Aliel Machado (PR) formalizaram nesta terça-feira, 27, a filiação ao PSB. Ambos vão concorrer à reeleição. O evento de filiação foi na sede do partido, em Brasília, com a presença das principais lideranças nacionais do PSB.

O presidente do partido, Carlos Siqueira disse que a chegada dos parlamentares acontece em um momento de "reencontro do PSB com a sua identidade e história", que ambos representam o "reposicionamento" da legenda no campo de centro-esquerda e que, principalmente, se colocam frontalmente contra o governo de Michel Temer. "O PSB tem cara, tem história e não abrirá mão dela, da sua identidade política e programática", disse Siqueira.

Os deputados tiveram suas fichas de filiação assinadas por Siqueira, pelos governadores e vice-presidentes do partido Ricardo Coutinho (PB), Rodrigo Rollemberg (DF) e Paulo Câmara (PE), além do presidente do PSB fluminense, deputado federal Hugo Leal, e do deputado paranaense Luciano Ducci.

O vice-governador de São Paulo, Márcio França (PSB), que vem articulando sua candidatura ao governo local, não participou do evento. Segundo fontes, França está se dedicando às negociações para formação de seu palanque em São Paulo.