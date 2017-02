Alerj votará emendas em destaque sobre a Cedae na terça-feira, 21

A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) votará na terça-feira, 21, as emendas ao texto base do projeto de lei que autoriza a privatização da Cedae, a estatal fluminense de águas e esgoto. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 20, pelo presidente da casa, Jorge Picciani (PMDB).

Mais cedo, o texto foi aprovado por 41 votos a favor e 28 contra - um deputado, de um total de 70, não votou.

As comissões pelas quais o projeto passou rejeitaram todas as 211 emendas apresentadas na fase de discussão, mas a oposição apresentou emendas para serem votadas em destaque, separadamente, uma a uma.

Picciani decidiu que a votação desses destaques será iniciada na sessão ordinária de terça-feira, marcada para as 15 horas. Mais cedo, Picciani havia dito que poderia terminar de votar a autorização para privatizar a Cedae nesta segunda ainda, mas que não haveria problema terminar no dia seguinte.

