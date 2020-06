Alerj instala comissão para analisar pedido de impeachment de Witzel

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) instalou, nesta quinta-feira (18), a comissão especial que vai analisar o pedido de impeachment do governador Wilson Witzel.

Composta por 25 parlamentares de todos os partidos com representação na Casa, a comissão será presidida pelo deputado Chico Machado (PSD) e terá como relator Rodrigo Bacellar (SDD). A informação foi publicada pela assessoria da Alerj.

O pedido que pode afastar o governador do cargo foi feito pelos deputados Luiz Paulo e Lucinha, ambos do PSDB, que acusam Witzel de crime de responsabilidade. Segundo Luiz Paulo, pesa contra o governador, entre outros fatos, a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pedindo buscas e apreensões na Operação Placebo e mostrando que havia fortes indícios de corrupção com a participação de Witzel. "Então, não tenho dúvida alguma que o pedido de impeachment está muito bem fundamentado", declarou Luiz Paulo.

O ofício de citação será enviado a Witzel, que terá prazo de 10 sessões ordinárias para apresentar sua defesa. Após essa etapa, a comissão terá mais cinco sessões para apresentar um parecer sobre o caso, contados a partir do recebimento da defesa ou do fim do prazo para a apresentação desta.

Witzel já havia se pronunciado anteriormente, alegando que não fez nada de ilegal em sua gestão.