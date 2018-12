Alerj entrega cheque a governo do Rio para ajudar a quitar 13º

O presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado André Ceciliano (PT), entregou hoje (13), no Palácio Guanabara, sede do governo estadual, um cheque no valor de R$ 120 milhões ao governador em exercício, Francisco Dornelles. O valor, fruto da economia do orçamento anual do Legislativo, é uma contribuição da Casa para o pagamento do 13º salário dos servidores públicos, programado para a próxima terça-feira (18).

É a primeira vez nos últimos anos que o estado do Rio consegue pagar o salário natalino dos servidores ainda dentro do ano de exercício.

Além dos R$ 120 milhões entregues hoje, a Alerj economizou este ano mais R$ 258 milhões, ao abrir mão de parte dos repasses constitucionais referentes aos duodécimos e ao adotar medidas de austeridade na atual gestão. Esse montante não chegou a ser transferido para o Legislativo e permaneceu no Tesouro estadual. Ao todo, são R$ 378 milhões do orçamento da Alerj que vão ajudar os cofres do Executivo.

De acordo com Ceciliano, “a partir dessa economia e em nome dos demais parlamentares, é uma grande honra contribuir para que o governo possa levar adiante seus compromissos com o servidor, para que o governo possa ter a capacidade de honrar o 13º de 2018. A Alerj cumpriu seu papel para que o Executivo pudesse sair da crise, votando medidas importantes ao longo dos últimos anos. E vamos continuar trabalhando para fazer o Rio avançar”.