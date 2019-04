Alerj aprova porte de armas a deputados estaduais

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou ontem (10) o porte de armas a deputados estaduais. A proposta, do presidente da Comissão de Comissão e Justiça (CCJ) e líder do governo na Alerj, Márcio Pacheco (PSC), foi inserida no Projeto de Lei 1.825/16, que permite o porte a agentes do sistema socioeducativo (Degase).

Também foi incluído no texto o porte de armas para a Polícia Legislativa e auditores fiscais estaduais e municipais.

O projeto de lei prevê que as armas sejam guardadas em locais seguros enquanto os profissionais estiverem em serviço.

O texto será encaminhado ao governador Wilson Witzel, que decidirá, em até 15 dias, se sanciona ou veta a proposta.