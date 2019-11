ALEMS recebe presentes para Campanha Compartilhe o Natal

Na edição 2019 foi atualizada uma lista de sugestões de presentes para atender as crianças assistidas por cada entidade, de acordo com as faixas etárias - Foto: Divulgação

Está aberta a temporada de arrecadação de presentes para mais uma Campanha Compartilhe o Natal, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). O lançamento foi feito nesta terça-feira (12) pelo presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB) em companhia do deputado Cabo Almi (PT).

Os servidores poderão doar brinquedos novos e de preferência embalados até dia 13 de dezembro, nas caixas da Campanha sinalizadas no saguão principal do Palácio Guaicurus. Na edição 2019 foi atualizada uma lista de sugestões de presentes para atender as crianças assistidas por cada entidade, de acordo com as faixas etárias.

O presidente Paulo Corrêa elogiou a iniciativa e pediu a participação de todos. “Peço o engajamento de todos os funcionários, no espírito natalino de solidariedade, para levar felicidade às crianças que vão receber esses presentes doados de coração”, destacou. Várias entidades participam da Campanha, que no ano passado arrecadou mais de dez mil brinquedos, segundo levantamento do Ministério Público Estadual.

Serão beneficiadas com os brinquedos a Associação Beneficente dos Renais Crônico (Abrec), a Associação de Pais e Amigos do Autista (Ama), a Associação Renasce a Esperança, o Centro de Educação Especial Girassol (CEDEG/APAE), os Centros Estaduais de Atendimento ao Público da Educação Especial, o Centro Especializado em Reabilitação (CER/APAE), Cotolengo Sul-Mato-Grossense, Federação das Pestalozzi’s, Federação das APAE’s (58 municípios), Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florivaldo Vargas, Sociedade Pestalozzi de Campo Grande, Sociedade Educacional Juliano F. Varela.