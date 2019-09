ALEMS realiza solenidade para entrega de Título de Cidadão Sul-mato-grossense

A solenidade para entrega da honraria acontece todo ano, na sede do Poder Legislativo - Foto: ALMS

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza nesta terça-feira (30) sessão solene para homenagear diversas personalidades do Estado. Serão entregues Título de Cidadão Sul-mato-grossense para mais de 40 pessoas indicadas pelos deputados estaduais. O evento irá acontecer a partir das 19h, no Plenário Deputado Júlio Maia.

A solenidade de outorga da Cidadania Estadual será aberta ao público e transmitida ao vivo pela TV e Rádio Assembleia. A cobertura jornalística do evento, com textos e fotos, também será disponibilizada nas plataformas digitais da Casa de Leis.