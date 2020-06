ALEMS intensifica medidas de combate à proliferação do coronavírus

Nas mídias sociais da ALEMS, há também stories sendo postados frequentemente com informativos combatendo as fake news durante a pandemia. - ( Foto: Assembéia Legislativa)

Com o foco na saúde dos servidores e da população, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) ampliou as medidas de segurança contra a proliferação do novo coronavírus (Covid-19). Entre as medidas, a aferição da temperatura de todos que adentram à Casa de Leis. O protocolo adotado pela Mesa Diretora determina que pessoas com 37,5, já na chegada ao Palácio Guaicurus, sejam encaminhadas ao setor médico, caso servidores do Poder Legislativo, ou orientadas a procurar uma unidade de saúde.

Aferição tem padrões explicados em cartaz a servidores

A ALEMS tem intensificado a prevenção desde a proliferação do novo coronavírus no Brasil, em março deste ano, com a suspensão de eventos, assim como entrada do público para o acompanhamento das sessões, a fim de evitar aglomerações. Foi adotado o sistema de trabalho remoto aos servidores, com atenção especial aos grupos de risco - e videoconferência das atividades parlamentares para a continuidade dos trabalhos legislativos até 30 de junho, de acordo com o último ato publicado em Diário Oficial – reveja aqui.

Os demais servidores passam por avaliação da junta médica e, estando aptos, têm trabalhado presencialmente em regime de escalas, que também são feitas para evitar a aglomeração de colaboradores nos espaços, tanto restritos às salas de cada setor e gabinete parlamentar, quanto aos ambientes comuns. O uso obrigatório de máscaras e a aferição de temperatura, com termômetros em todas as entradas da Casa de Leis, deixam o ambiente ainda mais seguro.

“Entendo que a Assembleia Legislativa está fazendo todo o possível para proteger seus funcionários. A triagem médica, a verificação de temperatura e oferecimento de álcool em gel são algumas das medidas tomadas que nos deixam mais seguros para trabalhar”, confirmou Jennifer Santos Garcia Gonçalves, que atua no setor de Taquigrafia.

O uso de máscara é obrigatório e há álcool em gel à disposição de todos

José Carlos Rocha, servidor da Gerência de Segurança e Polícia Legislativa, concordou. “Em apenas alguns meses, a pandemia alterou o dia a dia das pessoas em todo o mundo. Aqui as coisas mudaram também. Os servidores que estão trabalhando mantendo o distanciamento e ainda existem regras de flexibilidade quanto à carga horária e novas configurações de trabalho. Assim a Mesa Diretora está garantindo a segurança de todos os servidores da Casa”.

Mesmo com a restrição aos eventos, o trabalho do Legislativo Estadual não parou e os cidadãos podem acompanhar as ações por meio dos canais: Site institucional, TV ALEMS, Rádio ALEMS, Youtube, Instagran, Twitter, Facebook, Newsletter, WhatsApp e Flickr, bem como pelo aplicativo Assembleia MS (sistemas Android e iOS).

Produzido pela equipe de Comunicação Institucional, o informativo ALEMS no Combate ao Coronavírus reúne as medidas adotadas pela Assembleia Legislativa na prevenção e combate à pandemia, inclusive quanto aos projetos de leis apresentados especialmente para contribuir com a população e o Estado neste período – veja aqui.

Presidente Paulo Corrêa: "ALEMS saiu na frente no combate à pandemia"

Neste mesmo link é possível ver depoimentos de alguns prefeitos beneficiados com a destinação de mais de R$ 20 milhões em emendas dos parlamentares estaduais para o Fundo Municipal de Saúde de todas as cidades sul-mato-grossenses, voltados ao combate da Covid-19.

“A medida beneficiou os 79 municípios do Estado. Em alguns, como Guia Lopes da Laguna e Dourados, a aplicação foi pontual para o combate. Em outros, foi para prevenção. Saímos à frente do Governo Federal, que liberou ajuda somente no fim do mês de maio”, ressaltou o presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB).

Para o deputado Zé Teixeira (DEM), 1º secretário da ALEMS, as medidas tomadas têm o foco na garantia da saúde. “O valor à vida é inquestionável. Sendo assim, a adoção de medidas de combate ao coronavírus pela Mesa Diretora foi de imediato. Com a continuidade das obras de reformas, outra preocupação foi a de fiscalizar e exigir o rigoroso cumprimento na utilização de EPIs [Equipamentos de Proteção Individual] pelos trabalhadores das empresas terceirizadas e prestadoras de serviços", explicou.

1º secretário Zé Teixeira: "O valor à vida é inquestionável"

Segundo ele, os procedimentos permanecem diários, pensando também nos sul-mato-grossenses quando a Casa de Leis reabrir as portas. "Nesta semana, aprimoramos os cuidados e adquirimos novos equipamentos que asseguram que a Assembleia Legislativa está 100% apropriada para ser frequentada por funcionários, cumprindo exigências da Prefeitura de Campo Grande, Governo do Estado e também do Ministério da Saúde”, ressaltou.

Nas mídias sociais da ALEMS, há também stories sendo postados frequentemente com informativos combatendo as fake news durante a pandemia. Cuide-se e em caso de qualquer sintoma, como os mostrados no vídeo produzido pela TV ALEMS (abaixo), procure a Unidade de Saúde mais próxima e/ou realize o teste em laboratório de sua confiança:

