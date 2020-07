ALEMS inicia testes para coronavírus oferecidos aos servidores e parlamentares

Conforme foi anunciado na semana anterior, mais precisamente dia 1º de julho, iniciou-se na ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), os testes para o coronavírus. O deputado estadual Eduardo Rocha, antes de ir para sessão, onde presidiu nesta terça-feira (07), já fez seu exame.

Para ele, toda forma de precaução é bem vinda e como disse no dia que foi anunciado que seriam feitos os exames, a mesa diretora da Casa de Leis está de parabéns.

“A prevenção é o melhor remédio. Esta foi uma ótima ideia e sem dúvida deixará todos mais tranquilos para estarem vindo e desenvolvendo os trabalhos. Estamos em um momento inimaginável, mas não se pode parar, então vamos nos cuidar e fazer a testagem”, destacou o parlamentar.

Ainda de acordo com o primeiro vice-presidente da ALEMS, Eduardo Rocha, caso apareça alguém com resultado positivo, é possível a gente deixa-lo em casa para se cuidar e não transmitir. “Isso porque, pelas informações e relatos que vemos, muitas pessoas estão com o vírus e não sabem, pois não apresentam sintomas”, explicou.

O intuito é testar para a Covid-19, seus servidores e parlamentares que estão em trabalho presencial. A notícia foi dada na sessão da quarta-feira passada (1º), pelo presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa, onde deixou claro que a ideia é do parlamentar Zé Teixeira, 1º secretário.

Os testes serão feitos de forma escalonada e organizada, para evitar aglomerações, com o apoio do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul. A previsão é que 400 testes sejam feitos nesta semana, em dois turnos, juntamente com acompanhamento do corpo médico da Assembleia Legislativa.