ALEMS encerra “Outubro Rosa” com entrega de lenços a instituições de combate ao câncer

Neste ano, os lenços arrecadados foram entregues ao setor de oncologia da Santa Casa, bem como à Rede Feminina de Combate ao Câncer - Foto: Divulgação

Na manhã de hoje (30), no saguão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), foi realizada a solenidade de encerramento da campanha de arrecadação de lenços em alusão ao “Outubro Rosa”, mês de conscientização da prevenção e combate ao câncer de mama. Esta foi a terceira edição da campanha, que é realizada pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale) e conta com o apoio de outras 26 Casas Legislativas do país.

Neste ano, os lenços arrecadados foram entregues ao setor de oncologia da Santa Casa, bem como à Rede Feminina de Combate ao Câncer. O coordenador da campanha foi o deputado Lidio Lopes (PATRI). “Parabenizamos a todos que trabalham no enfrentamento do câncer, obrigado por aceitarem a nossa contribuição. A Assembleia Legislativa está de portas abertas, contem conosco”, afirmou o parlamentar.

Além de Magda Braz Alves, presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Campo Grande, o presidente do Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão, Aldoir Pedro Teló, e Fabrício Colacino Silva, coordenador do setor de oncologia da Santa Casa, estiveram presentes no encerramento da campanha.

“Agradecemos a Assembleia Legislativa, pois esse gesto simbólico é muito importante para as mulheres que têm câncer. Muitas de nós, mulheres, temos a nossa feminilidade representada nos cabelos e nos seios, e é justamente o que passa por mutilação. O lenço é um adereço que faz com que pacientes fiquem com os olhos brilhando quando recebem, e isso é gratificante”, afirmou Magda Braz.

Além do coordenador da campanha, Lidio, estiveram presentes os deputados Antônio Vaz (Republicanos) e Marçal Filho (PSDB).