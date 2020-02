ALEMS declara luto oficial de três dias em razão da morte de Dirceu Lanzarini

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Paulo Corrêa (PSDB), leu na sessão ordinária desta quinta-feira (27), o Ato 1/2020, da Mesa Diretora, declarando luto oficial, por três dias, pelo falecimento de Dirceu Luiz Lanzarini, ex-prefeito do município de Amambai e assessor especial do Escritório de Gestão Política, vinculado à Governadoria do Estado.

Dirceu Lanzarini morreu na última segunda-feira, no município de Dourados. “Nascido em São Paulo, Lanzarini escolheu o município de Amambai para morar, tendo construído uma destacada trajetória profissional e política neste Estado. Considerando que por três mandatos, foi prefeito de Amambai, comandou a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, presidiu a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul e atuou como assessor especial do Escritório de Gestão Política, o Poder Legislativo Estadual resolve declarar luto oficial”, disse.

Em nome dos 24 parlamentares, também foi apresentada uma Moção de Pesar pela morte de Lanzarini. O 2º secretário da Casa de Leis, Herculano Borges (Solidariedade), destacou a importância do assessor especial do governo para os deputados. “Ele nos atendia muito bem, com seriedade e responsabilidade. A notícia deixou todos tristes, uma perda irreparável”.