ALEMS convida para o 2º Seminário Estadual da Guavira

Deputado Renato Câmara irá representar o Legislativo no evento; ele é autor da lei que institui a guavira como fruto símbolo de MS - Foto: ALMS

Na próxima terça-feira (29) será realizada a 2ª edição do Seminário Estadual da Guavira, evento realizado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em parceria com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), Fiocruz Mato Grosso do Sul, Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), para ampliar os debates sobre o desenvolvimento da cadeia produtiva da guavira no Estado.

O evento acontece no anfiteatro do Complexo Multiuso Dercir Ribeiro da UFMS, com abertura às 8h e encerramento às 18h. Serão inúmeras palestras e painéis com temas relacionados ao conhecimento sobre o fruto, os produtores, a sustentabilidade, o processamento e comércio.

O deputado Renato Câmara que representará o Legislativo no evento e é o autor da Lei 5.082/2017, que declarou a guavira como fruto símbolo do Estado. “O seminário será um importante passo para o incremento da fruta nas áreas de ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo no Estado, estimulando a realização de estudos e também na conservação ambiental, pois seu cultivo tem uma boa geração de renda e ainda ajuda no turismo”, ressaltou Câmara.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente por este link aqui, onde também é possível visualizar a programação completa.