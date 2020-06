ALEMS cancela recesso parlamentar e estende sessões online até 31 de agosto

As atividades continuam a ser realizadas de maneira remota, com auxílio de ferramentas tecnológicas. - ( Foto: Divulgação)

Diante do rápido crescimento de casos de coronavírus no Estado, os deputados estaduais decidiram prolongar as sessões online na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) até o dia 31 de agosto e cancelar o recesso parlamentar no mês de julho. A proposta foi apresentada pelo presidente Paulo Corrêa (PSDB) e votada nesta terça-feira (23).

“São recomendações da Secretaria de Estado de Saúde e dos especialistas que trabalham no setor de saúde da Casa. A propagação do vírus pode sobrecarregar os hospitais, portanto, neste momento é necessária muita cautela. Não foi registrado caso da doença entre os funcionários da Assembleia Legislativa. Aproximadamente 220 servidores estão trabalhando presencialmente, entre os turnos matutino e vespertino. Os demais têm atuado remotamente”, explicou Corrêa.

Ainda nesta semana, a Mesa Diretora irá publicar um novo Ato, prorrogando a suspensão de atendimento ao público e da realização de quaisquer eventos coletivos nas dependências da Casa de Leis.

A pedido do deputado Capitão Contar (PSL), o presidente informou que os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Energisa seguirão o mesmo calendário. As atividades continuam a ser realizadas de maneira remota, com auxílio de ferramentas tecnológicas.

Os cidadãos podem acompanhar o trabalho do Legislativo Estadual por meio dos canais de comunicação da Casa de Leis: Site institucional, TV ALEMS, Rádio ALEMS, Youtube, Instagran, Twitter, Facebook, Newsletter, WhatsApp e Flickr. Acompanhe aqui as medidas adotadas pela Assembleia Legislativa na prevenção e combate à pandemia.