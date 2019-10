ALEMS avança nas obras de acessibilidade às pessoas com deficiência

Saguão principal da Casa de Leis recebeu piso tátil que permite às pessoas com deficiência visual se locomoverem com autonomia - Foto: ALMS

Mais uma etapa do projeto que torna a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) mais acessível às pessoas com deficiência foi concluída. O saguão principal da Casa de Leis recebeu piso tátil que permite às pessoas com deficiência visual se locomoverem com autonomia da porta principal do prédio até a recepção, ao Plenarinho Deputado Nelito Câmara, ao Plenário Deputado Júlio Maia, aos banheiros adaptados e ao elevador.

“A instalação do piso tátil na Assembleia Legislativa é mais uma iniciativa da Mesa Diretora, representando os 24 deputados, que torna a Casa de Leis ainda mais acessível para a população Sul-mato-grossense. Este é o nosso compromisso com o cidadão”, destacou o primeiro secretário da ALEMS, deputado Zé Teixeira (DEM). Após concluída a instalação do piso tátil na rampa externa da ALEMS, serão cerca de 150 metros de rota acessível aos deficientes visuais.

As mudanças são parte do projeto executado em conformidade com as Normas Brasileiras 9050 (NBR 9050), da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), elaboradas pela Comissão de Estudo de Acessibilidade em Edificações. “O piso tem uma durabilidade muito grande e vai garantir o contraste com piso que já temos instalado. Esse é um material colado, com durabilidade muito grande e baixo custo de manutenção, que é aquilo que o serviço público sempre busca”, explicou o arquiteto da Casa de Leis, Neder Schabib.

Em continuidade às adaptações de acessibilidade, ainda serão feitas mudanças no Plenário. “O projeto de acessibilidade já está quase todo concluído, ainda teremos adequações dentro do Plenário na parte da tribuna e da Mesa Diretora”, detalhou o arquiteto.

A equipe de infraestrutura da ALEMS já realizou a instalação de rampas e de corrimões na entrada do prédio e no estacionamento há seis vagas para deficientes. Internamente, a escadaria localizada na parte central da Assembleia Legislativa ganhou faixas de acessibilidade que possibilitam melhor visualização dos degraus e maior segurança ao usuário no fim da tarde e durante a noite.

O Plenarinho Deputado Nelito Câmara agora conta com lugar reservado para cadeirantes no plenário e na mesa de autoridades. No Plenário Deputado Júlio Maia, foram instalados assentos para pessoas com necessidades especiais, nove ao todo: seis no térreo e três no piso superior. Também há quatro banheiros destinados a cadeirantes tanto no piso térreo quanto no primeiro andar. Para conferir os detalhes das adaptações feitas na ALEMS, clique e leia a matéria na íntegra.

*Com informações da assessoria parlamentar.