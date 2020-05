ALEMS apoia Semana do Leite, que terá programação virtual

Cadeia produtiva do leite é a segunda maior da indústria alimentícia no Brasil - (Foto: Divulgação)

Estão agendadas de 30 de maio a 7 de junho diversas atividades para marcar a Semana Estadual do Leite 2020, incluída no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul por força da Lei 4.409/2013, de autoria do ex-deputado Junior Mochi (MDB) e que agora tem o apoio da Frente Parlamentar do Leite, instituída em 2019 e coordenada pelo deputado Renato Câmara (MDB).

Serão lives com diversas palestras, desde a conjuntura estadual e indicadores da cadeia produtiva, debates sobre a sanidade e gestão na bovinocultura de leite até cursos, lançamento de música e aula de culinária tendo o deputado Renato Câmara como convidado. Para ter acesso às transmissões confira o dia de horário na programação acima e acesse este canal. Além do apoio da Assembleia Legislativa de Mato grosso do Sul (ALEMS), o evento também tem a parceria do Governo do Estado e da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Leite.

A maior parte da programação é virtual devido às precauções da pandemia do Covid-19 e também assim poderá ser acessada pelo maior número de pessoas. O parlamentar explicou que o evento é uma grande oportunidade para dar visibilidade à atividade em Mato Grosso Sul na busca por novos mercados, além de representar um importante avanço nas ações de discussão e execução de políticas públicas e privadas relacionadas à produção, industrialização e comercialização do leite e seus derivados.





Uma das lives terá a participação do deputado Renato Câmara

“Qualquer política pública que fortaleça a produção leiteira, especialmente na agricultura familiar, somente terá sucesso se todos nós remarmos para o mesmo lado. É importante defender os interesses dos produtores, compatibilizando com a indústria e o mercado”, disse Câmara.

Segundo a Embrapa, no Brasil a indústria de laticínios é o segundo segmento mais importante da cadeia de alimentos, mas o consumo de leite ainda é baixo se comparado com países desenvolvidos. Portanto, Renato Câmara diz que o assunto é de suma importância, pois além do Estado ser forte produtor de leite, tal alimento traz benefícios à saúde em todas as fases da vida, sendo na infância a fase em que o consumo é mais importante.

“Assumi o dever, enquanto parlamentar, de estudar e compreender o sistema e lutar pelos nossos produtores, já castigados pela árdua tarefa de produzir, dia-a-dia, o leite que chega nas mesas dos brasileiros. Na produção leiteira não há sol, chuva. Não há final de semana ou feriado. Por isso, é preciso olhar com bons olhos esta atividade e valorizá-la efetivamente. A Semana Estadual do Leite é uma ótima oportunidade para isso”, afirmou Renato Câmara.

A live com o deputado também será transmitida pelo Facebook do parlamentar clicando aqui. Saiba mais sobre a atuação do Legislativo sobre o setor leiteiro lendo as notícias aqui.

*Com informações da assessoria parlamentar.