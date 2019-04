'Alcolumbre é um aprendiz de Renan', diz Carvalhosa sobre impeachment no STF

O jurista Modesto Carvalhosa comparou no início da tarde desta segunda-feira, 29, a atuação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), com a do senador Renan Calheiros (MDB-AL), que presidiu a Casa por duas vezes.

"Ele é um aprendiz de Renan. Ele está querendo aprender. Ele está deslumbrado e deixando de cumprir o que precisa", afirmou Carvalhosa, ao comentar a posição de Alcolumbre em relação a pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). "Ele foi eleito como uma nova figura, alguém da nova política."

Carvalhosa é autor de um dos pedidos de impeachment contra o ministro Gilmar Mendes. Ele alega, entre outros pontos, que o magistrado participou de julgamentos - como habeas corpus de Eike Batista, Jacob Barata Filho e Lélis Marcos Teixeira - dos quais não poderia ter atuado.

Alcolumbre, no entanto, disse mais de uma vez que os impeachments de Gilmar Mendes e os de outros ministros, protocolados posteriormente, não estão na prioridade da Casa.

"Realmente, quando se entra lá, não se espera que haja no Senado uma reação maior. Mas eu espero que isso (aceite do pedido de impeachment) possa um dia ocorrer", afirmou. "Ele (Alcolumbre) tinha a obrigação de mandar para uma comissão e a comissão iria mandar para o plenário."

As falas de Carvalhosa foram feitas durante participação no Simpósio Internacional Anticorrupção, evento promovido pelo IBGT e pelo Instituto Federalista em São Paulo.