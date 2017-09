Alckmin vai a Brasília de avião de carreira e posta foto na fila do embarque

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, viajou nessa terça-feira, 12, para Brasília em um voo de carreira e divulgou nas redes sociais uma foto dele na fila de embarque do aeroporto de Congonhas.

O mesmo procedimento deve ser adotado pelo tucano em outras viagens pelo Brasil. A ideia, segundo tucanos com trânsito no Palácio dos Bandeirantes, é vender a imagem de austeridade e fazer um contraponto ao prefeito João Doria, que usa sua aeronave particular para se deslocar pelo Brasil.

A agenda de Alckmin em Brasília será toda voltada ao agronegócio: reunião com o comitê de Agroenergia da Associação Brasileira do Agronegócio, encontro com o Conselho do Instituto Pensar Agro e reunião-almoço da Frente Parlamentar da Agropecuária.

Na próxima segunda-feira, 18, o governador vai a Belo Horizonte, onde terá uma agenda de candidato ao lado de aliados de Aécio Neves, seu ex-adversário interno no PSDB.

