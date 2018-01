Alckmin se reúne com Juventude Nacional do PSDB no Rio

Após a reunião com a Juventude do PSDB, Alckmin vai se encontrar com a cúpula do partido do Rio, representada na reunião pelos deputados Otávio Leite (federal) e Luiz Paulo (estadual) - Foto: Bernardo Caram

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), está reunido na manhã deste sábado, 20, com cerca de 40 líderes da Juventude Nacional do PSDB, no Rio de Janeiro, para conversar sobre os rumos da sua campanha à presidência da República.

Em busca de apoio, principalmente no Nordeste, onde foi derrotado pelo ex-presidente Lula em 2006, Alckmin falou aos participantes que esse "será um ano decisivo" para o partido, tanto no âmbito federal como estadual. "Nosso foco é crescimento, inclusão e sustentabilidade", disse o tucano durante o encontro.

Após a reunião com a Juventude do PSDB, Alckmin vai se encontrar com a cúpula do partido do Rio, representada na reunião pelos deputados Otávio Leite (federal) e Luiz Paulo (estadual).