Alckmin ganha bolo para comemorar cumprimento de agenda de visitas a municípios

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), ganhou bolo para comemorar na manhã desta terça-feira, 31, o cumprimento de uma meta: visitar todas as cidades paulistas. O tucano esteve em Ribeirão Corrente, único município que ainda era marcado com tinta branca no mapa que o tucano guarda para monitorar as viagens que faz pelo Estado. A festa foi encomendada pelo deputado federal Arnaldo Jardim (PPS-SP), que é da região e ocupa atualmente o cargo de secretário estadual de Agricultura e Abastecimento.

Adepto da política corpo a corpo, Alckmin contou que, durante o mandato anterior, de 2011 a 2014, quase conseguiu visitar todos os municípios. "Ficou faltando cerca de 20 para alcançar os 645. Aí, resolvi começar tudo de novo", disse. O mapa que serve de controle para o governador mostra as cidades visitadas e quantas vezes. Segundo essa "estatística", 26 municípios receberam o tucano dez vezes ou mais de 2011 pra cá - são cidades da Grande São Paulo, litoral, região de Campinas e Vale da Mantiqueira.

A grande maioria dos municípios (413), no entanto, contou com a presença do governador apenas uma vez. Essa presença, mesmo que não constante, é a que faz a diferença, segundo Alckmin. "É assim que se faz política, conhecendo as pessoas e as necessidades de cada lugar", disse o tucano, pré-candidato à Presidência da República em 2018. Caso seja escolhido o representante do PSDB na corrida ao Planalto, Alckmin pretende acelerar as visitas para chegar ao maior número possível de municípios brasileiros até a data da eleição - são mais de 5 mil.

Até aqui, as visitas ao interior e litoral do Estado são agendadas sempre duas vezes por semana. No geral, as sextas e sábados. Alckmin casa as agendas com entregas de alguma obra, serviço ou benfeitoria. Mas não passa muito tempo nas cidades e nunca aceita convite para o almoço - o script inclui apenas uma parada para tomar café na padaria mais tradicional do município.

Em Ribeirão Corrente e região, Alckmin cumpriu agenda para entregar a duplicação e implantação de quatro dispositivos na Rodovia Engenheiro Ronan Rocha (SP-345), entre os municípios de Itirapuã e Patrocínio Paulista. Com investimento de R$ 73 milhões, a obra contempla 9,5 quilômetros, beneficiando uma população de mais de 1 milhão de habitantes na região.