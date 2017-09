Alckmin e Doria adotam estratégias diferentes na TV

Pré-candidatos do PSDB à Presidência da República em 2018, o prefeito João Doria e o governador Geraldo Alckmin gravaram vídeos separados para serem exibidos no horário eleitoral do PSDB que vai em outubro.

As inserções de Alckmin foram produzidas pelo marqueteiro Lula Guimarães, que comandou a publicidade de Doria na disputa pela Prefeitura em 2016, e as de Doria por Nelson Biondi, responsável por diversas campanhas tucanas desde os anos 90.

O vídeo com o governador mantém o padrão histórico de suas campanhas: cenário interno com fundo de cor neutra, camisa social branca, fala pausada e exaltação de obras. De olho em 2018, Alckmin faz comparações entre a situação de São Paulo e do Brasil.

"Enquanto o Brasil enfrentou sua maior recessão, São Paulo ficou no azul. Cuidamos do dinheiro público com muita responsabilidade, por isso nossas obras não pararam", afirmou.

Já Doria gravou na rua em frente à sede da Prefeitura, no centro, e usou elementos gráficos para exaltar "velocidade" da gestão. "Em apenas nove meses de trabalho mostramos que é possível fazer melhor com gestão e muito trabalho".

O prefeito apresentou o que considera suas maiores vitrines: o programa Corujão da Saúde, que "fez mais de 1 milhão de exames", a ampliação de oferta nas creches e o "Remédio Rápido".

