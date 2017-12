Alckmin diz que pré-candidatura de Virgílio é legítima

Provável candidato do PSDB à Presidência da República nas eleições do ano que vem, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse que a pretensão de Arthur Virgílio de ser o representante tucano na disputa é legítima. Virgílio defende a realização de prévias para a escolha do candidato do PSDB nas eleições de 2018.

"Quero falar da legitimidade de sua pré-candidatura, que honra o partido com sua história de luta. Arthur Virgílio é um dos melhores prefeitos e foi um dos melhores senadores deste País", disse Alckmin, em discurso na convenção nacional do PSDB.

Alckmin disse estar honrado para presidir o PSDB e que o trabalho iniciado pelo partido durante a gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é uma "obra inacabada". "FHC mudou as bases da economia do País para sempre e é sobre elas que o partido vai trabalhar", afirmou.

"Temos compromisso com as reformas e princípios que vão dar condições para que o Brasil volte a crescer. Nós sabemos como chegar lá porque acreditamos em políticas públicas perenes, não em bravatas e marketing."

Alckmin disse que o PSDB é um instrumento de modernização do País e de inserção do Brasil na economia internacional. "Estamos posicionados para uma agenda moderna, uma agenda do século 21", afirmou.