Alckmin diz que não vai comentar declaração de Goldman sobre Doria

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, se recusou a comentar declarações do vice-presidente nacional do PSDB e ex-governador, Alberto Goldman, que divulgou nas redes sociais um vídeo em que critica o prefeito paulistano João Doria Jr.

Questionado sobre a declaração de Goldman de que "São Paulo não tem prefeito", o governador não se manifestou.

Alckmin e o secretário de Habitação, Rodrigo Garcia, participaram de uma cerimônia de entrega das chaves para moradores de 104 apartamentos de um edifício da Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) na região central de São Paulo. O investimento na obra foi de R$ 19,6 milhões.

Durante a entrega de chaves, Alckmin defendeu que a renovação do centro da cidade de São Paulo vai acontecer e que isso depende de mais moradias na região central.

O governador mencionou ainda programas sobre a região conhecida como Cracolândia. Questionado sobre se concordava com a afirmação já feita pelo prefeito paulista no passado de que a Cracolândia acabou, Alckmin afirmou que os problemas da região devem ser atacados com combate ao tráfico e defendeu a necessidade de atuação federal na questão das drogas.

