Alckmin diz que está preparado para ser o candidato do PSDB a presidente em 2018

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, afirmou estar preparado para ser o candidato do PSDB à eleição presidencial de 2018. Alckmin, contudo, ressaltou que ainda é cedo para tratar das eleições. "Ocorrem em ano par e estamos em ano ímpar", que é, segundo ele, muito importante para o País, pois várias reformas estruturais precisam ser aprovadas pelo Congresso, como a trabalhista, a da Previdência Social e a política. "Estou preparado", disse.

O governador ressaltou que defende não só prévias dentro do partido, como também eleições primárias, a exemplo do que ocorre nos Estados Unidos. "Ainda é cedo para tratar de eleição em 2018, mas preparação é importante e nada é feito de improviso". Ele fez os comentários após participar de evento com investidores que celebra os 15 anos de negociações dos ADRs de Sabesp na Nyse.

