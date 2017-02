Alckmin diz que conversou com Lula e destaca momento difícil de perda

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), disse neste sábado que conversou ontem com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O tucano lembrou da perda de seu filho, em acidente de helicóptero em 2015, e ambos falaram sobre o momento difícil que é a morte de alguém próximo.

Alckmin não foi ao velório da ex-primeira-dama Marisa Letícia, no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo. Neste sábado, ele fez vistoria às obras da estação Brooklin da futura Linha 5 - Lilás do Metrô.

