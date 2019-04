Alckmin deixa Palácio dos Bandeirantes sem falar com a imprensa

O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) deixou na tarde desta terça-feira, 2, o Palácio dos Bandeirantes, onde almoçou com o governador João Doria (PSDB).

O almoço foi fechado à imprensa e entrou na agenda de Doria no começo da tarde. O texto menciona Alckmin como "governador". O secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, participou do encontro.

O encontro ocorre um mês antes da Executiva Nacional do PSDB, que vai escolher o sucessor de Alckmin no comando da legenda. Doria apoia o nome do ex-deputado e ex-ministro Bruno Araújo (PSDB-PE).