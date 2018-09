Alckmin defende ampliação de acordos internacionais no comércio

O candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, defendeu nesta segunda-feira, 17, a ampliação de acordos internacionais na área de comércio exterior como forma de recuperar o

emprego e retomar a atividade econômica do país. "Pretendo ser o vendedor do Brasil no bom sentido, no sentido de colocar nossos produtos lá fora. O setor do agronegócio, por exemplo, vai muito bem porque coloca comida no mundo inteiro. Precisamos fazer isso com a indústria e o comércio", afirmou o tucano.

Alckmin disse que, se eleito, pretende concluir o acordo do Brasil com a União Europeia e o acordo do Transpacífico. "O Brasil precisa jogar o jogo do século 21", disse. Sobre a questão da Venezuela, o candidato afirmou que é preciso ter canais para ajudar a população do país vizinho e defendeu que o Brasil continue acolhendo os venezuelanos que buscam refúgio aqui.

Ele, no entanto, afirmou que o Estado de Roraima não pode arcar com a situação sozinho e é preciso mais ajuda e investimento por parte do governo federal. O estado citado é a principal porta de entrada dos venezuelanos que tentam escapar das péssimas condições de vida em seu país de origem.

Alckmin tem realizado uma série de agendas em Brasília nesta segunda. Mais cedo, ele assinou um termo de compromisso com investimentos para a primeira infância. O documento foi elaborado pela Rede Nacional de Primeira Infância e pelo Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância).

Em seguida, o tucano deu entrevista para jornalistas de veículos de imprensa internacional. A tarde, ele almoça com embaixadores dos principais países parceiros do Brasil. Depois, ele irá visitar uma cooperativa de reciclagem na Estrutural, região administrativa do Distrito Federal.