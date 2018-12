AL aprova projeto que institui o Dia do Contador de Histórias

De acordo com a proposta, o Dia Estadual do Contador de Histórias será celebrada anualmente dia 20 de março - Foto: Reprodução

Os contadores de histórias vão ter um dia dedicado à profissão em Mato Grosso do Sul. A Assembleia Legislativa aprovou, em segunda votação, nesta quarta-feira o projeto de lei de autoria do deputado estadual Renato Câmara (MDB) que inclui o Dia do Contador de Histórias no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul.

Conforme Renato Câmara, a criação de uma data para divulgar as atividades de incentivo a contação de histórias no Estado atende a uma reivindicação da ADL (Academia Douradense de Letras) e também servirá para valorizar o trabalho desenvolvido por esses profissionais.

A arte de contar histórias é um dos atos mais antigos do mundo. Já foi posse exclusiva de preservadores da história oral e de aventureiros viajantes, que transmitiam acontecimentos ocorridos em povos distantes. "Contar histórias é uma arte que resgata e valoriza o folclore e a cultura de um povo e estimula a leitura e o sentimento de pertencimento ao Mato Grosso do Sul, quando reconhecemos nossos patrimônios culturais nas histórias que ouvimos", lembrou Renato Câmara.

De acordo com a proposta, o Dia Estadual do Contador de Histórias será celebrada anualmente dia 20 de março, quando também é comemorado o Dia Internacional do Contador de Histórias. O projeto contempla todos os profissionais que se dedicam a preservar e a transmitir o saber e as manifestações da cultura popular. O contador de histórias geralmente trabalha por projetos, de forma autônoma, e pode atuar em escolas, festivais, projetos públicos, livrarias, casamentos e outras celebrações em geral, além de empresas.

Com aprovação na Assembleia Legislativa, o projeto de lei segue agora sanção do governo do Estado. Em âmbito federal, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 7232/2017, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de contador de histórias.