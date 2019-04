Água Clara pode receber título de Capital Estadual do MDF

Projeto de Lei apresentado nesta quarta-feira (17) quer declarar o município de Água Clara como a Capital Estadual do MDF. A proposta é de autoria do deputado Zé Teixeira (DEM).

De acordo com a justificativa do projeto, a denominação se dá devido a instalação “da mais moderna indústria de MDF da América Latina estar no município após investimentos fabris da ordem de R$ 600 milhões”, pelo Grupo Asperbras para a fábrica GreenPlac.

A indústria processa 250mil metros cúbicos por ano e “futuramente, uma segunda linha produtiva deverá elevar a capacidade de produção para aproximadamente 650 mil metros cúbicos anuais”. Além disso, segundo apurou o deputado, também foram investidos outros R$ 75 milhões no plantio de eucaliptos próprios, em um controle de manejo em 12 mil hectares.

“A empresa está gerando 290 empregos diretos e cerca de 400 indiretos e, após proposição de munícipes e vereadores, nossa iniciativa se constitui um justo reconhecimento à população do município de Água Clara”, justificou Zé Teixeira. A proposta segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, antes de ser votada em plenário.