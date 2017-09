"Agradeço a confiança de todo o PSDB", diz Elizeu Dionizio sobre vice-liderança do partido

Nas comissões, o vice-líder, em substituição ao líder, tem a prerrogativa de encaminhar as votações e pedir a verificação do quórum para validar uma determinada votação, mesmo que não seja integrante da comissão / Divulgação

O PSDB indicou hoje (13) o deputado Elizeu Dionizio (MS) para o cargo de vice-líder do partido na Câmara dos Deputados. Com a escolha, o parlamentar sul-mato-grossense pode encaminhar e falar em nome da legenda durante as votações no plenário e nas comissões.

“É um grande desafio representar a terceira maior bancada da Câmara, o que me honra muito e é um grande estímulo. Vou exercer esta vice-liderança atendendo os anseios dos deputados do partido. Agradeço a confiança de todo o PSDB, principalmente do líder, Ricardo Tripoli, por ter me indicado”, afirmou o parlamentar.

A escolha de Dionizio ocorreu por causa de seus posicionamentos nas comissões permanentes e temporárias, principalmente na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC); o bom trânsito e respeito que conquistou junto aos outros deputados do partido, e seu trabalho em defesa da família e toda sociedade brasileira.

Nas comissões, o vice-líder, em substituição ao líder, tem a prerrogativa de encaminhar as votações e pedir a verificação do quórum para validar uma determinada votação, mesmo que não seja integrante da comissão.

No plenário, Dionizio passa a ter a prerrogativa de orientar a bancada quanto ao voto; falar por sua bancada no período destinado às comunicações das lideranças, fazer pronunciamentos a qualquer tempo da sessão. Também poderá delegar o tempo dessas comunicações a qualquer integrante do bloco ou partido e inscrever integrantes da bancada no horário destinado às comunicações parlamentares.

O parlamentar sul-mato-grossense poderá solicitar: a votação em globo de destaques; a dispensa da discussão de matérias que tenham parecer favorável de todas as comissões; e o adiamento da discussão e da votação de um projeto.

