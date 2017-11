"Agosto Verde" será dedicado a ações contra depressão e ansiedade

Deputados Dr. Paulo Siufi e George Takimoto estão entre os autores da nova lei - Divulgação

Mato Grosso do Sul contará com um mês especialmente dedicado a ações preventivas à integridade da pessoa, "com combate e orientação contra depressão, prostração ou desânimo, abatimento, esgotamento, estresse, tristeza, melancolia, ansiedade e outras doenças". É o que prevê a Lei 5.088, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) da última sexta-feira (10), que instituiu o “Agosto Verde”.

A proposição é de autoria dos deputados Dr. Paulo Siufi (PMDB), George Takimoto (PDT), Paulo Corrêa (PR) e Pedro Kemp (PT). Segundo eles, o objetivo é intensificar as campanhas de prevenção e do diagnóstico precoce, além de estimular ações conjuntas entre as instituições públicas e as entidades assistenciais. Estão previstas palestras, audiências públicas, seminários e conferências (saiba mais aqui). A data foi escolhida considerando-se que no dia 5 de agosto é comemorado o Dia Nacional da Saúde.

“A depressão é uma doença psicossomática, ou seja, tem componente psíquico em sua origem. É uma manifestação orgânica, mas provocada por problemas emocionais, como a Síndrome do Pânico. Os primeiros sinais são silenciosos e identificá-los é importante”, disse Siufi. Também serão realizadas ações de orientação com relação ao Mal de Alzheimer, Síndrome do Pânico, esquizofrenia, transtorno de bipolaridade e outros transtornos mentais.