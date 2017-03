Agentes da PF fazem buscas na casa de Jorge Picciani

Agentes da operação O Quinto do Ouro, deflagrada na manhã desta quarta-feira, 29, pela Polícia Federal, estão na casa do deputado Jorge Picciani (PMDB), presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

A operação investiga cinco conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio (TCE-RJ), além de Picciani, que é alvo de mandado de condução coercitiva. O objetivo é desmontar parte de um suposto esquema de pagamentos de vantagens indevidas - que pode ter desviado valores de contratos de órgãos públicos para agentes do Estado, em especial membros do Tribunal de Contas e da Alerj.

Os conselheiros investigados na operação são o presidente do TCE, Aloísio Neves, e José Gomes Graciosa, José Maurício Nolasco, Marco Antônio Alencar e o vice-presidente Domingos Brazão.

Segundo a Polícia Federal, a ação foi desencadeada a partir das delações do ex-presidente do Tribunal de Contas e atual conselheiro Jonas Lopes de Carvalho e de seu filho, alvo da Operação Descontrole de dezembro do ano passado. O conselheiro teria deixado o País temporariamente com a família, com autorização da Justiça.

