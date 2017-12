Prefeitura abre a Cidade do Natal nesta sexta-feira

O prefeito de Campo Grande, Marcos Marcello Trad (PSD) - Divulgação

Nesta sexta-feira (8), às 18h, com apresentação da Galinha Pintadinha e show pirotécnico será aberta a Cidade do Natal. O espaço nos altos da Afonso Pena terá internet e brinquedos gratuitos, restaurantes com pratos as comidas e bebidas comercializadas por até R$ 18 reais, além de 27 atrações. O cardápio e a praça de alimentação ficou sob a responsabilidade da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) de Mato Grosso do Sul.

Também será na Cidade do Natal a festa de Réveillon do município. No dia 31, se apresentam no local a cantora Delinha, o cantor Chicão de Castro e a dupla Victor Gregório e Marco Aurélio.

O ano todo

Em coletiva de imprensa na manhã da última segunda-feira (4), o prefeito Marquinhos Trad (PSD) disse que a prefeitura investiu R$ 396 mil para revitalizar a Cidade do Natal. “Tudo muito simples, mas com significado”, explicou a primeira-dama, Tatiana Trad, que junto com a vice-prefeita

Adriane Lopes e com a secretária de Cultura e Turismo, Nilde Brum, pensaram decoração e programação de fim de ano.

O objetivo é que o espaço seja usado o ano todo, também ressaltou Marquinhos. Por isso, a Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) está trabalhando em um calendário de eventos e também num projeto para que o local possa ser cedido para empresas e outras instituições.

Antônio Lacerda, secretário de Governo, acrescentou que um concurso será lançado para escolhe o nome da “nova cidade”, que será “do Natal” só nos fins de ano.

Serviço

Horário: 19 horas

Inauguração da Cidade do Natal

Local: Avenida Afonso Pena