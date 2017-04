O atual ministro esteve em Campo Grande para lançamento do conjunto Minha Casa Minha Vida, em 2015 / EBC Agência Brasil

No encontro, marcado para as 11 horas, na Esplanada Ferroviária, na Avenida Calógeras, o prefeito Marcos Trad recebe o ministro da Ciência,Tecnologia, Inovações e Comunicações Gilberto Kassab.

O atual ministro esteve em Campo Grande para lançamento do conjunto Minha Casa Minha Vida, em 2015, quando almoçou com Marquinhos, então deputado estadual, na Casa do Peixe, tradicional restaurante da Capital.

