Agenda do legislativo prevê audiências públicas, reuniões e homenagem ao Administrador

A agenda da semana de 11 a 15 de setembro começa com uma reunião na terça-feira (12), às 14h30, da Frente Parlamentar Estadual em Defesa da Assistência Social, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara. A Frente é coordenada pelo deputado João Grandão (PT), líder do partido na Casa de Leis, e tem a participação de 15 deputados estaduais.

Também na terça-feira (12), às 19h30, no Plenário Deputado Júlio Maia, acontece a Sessão Solene Comenda Mary Parker Follet, por proposição do deputado Felipe Orro (PSDB), 3º Secretário da Assembleia Legislativa. O objetivo da Comenda é homenagear profissionais com notória idoneidade moral e ilibada reputação profissional, e que tenham se destacado na área da Administração no Estado de Mato Grosso do Sul.

Na quarta-feira (13/9), está prevista a visita dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Irregularides Fiscais e Tributárias do Estado de MS às unidades da JBS em Naviraí, às 10h, e em Nova Andradina, às 15h. A CPI foi constituída para investigar a denúncia realizada pelos executivos da JBS, Joesley Mendonça Batista, Wesley Mendonça Batista e Ricardo Saud, do pagamento de diversas notas fiscais ‘frias’ emitidas por pessoas físicas ou jurídicas entre os anos de 2010 a 2017, sem o devido fornecimento de bens ou serviços, em contraprestação à suposta concessão indevida de benefícios fiscais pelo Estado de Mato Grosso do Sul.

As audiências públicas serão na quinta-feira (14/9). Por proposição da deputada Mara Caseiro (PSDB), 3ª vice-presidente da Casa de Leis, será debatido o tema ‘Conhecendo a Legislação sobre Contratação de Menores para o mercado de Trabalho’. O evento será no Plenário Júlio Maia, às 14h. Também no Plenário, às 19h, a audiência pública ‘Novo Plano Diretor de Campo Grande’, por proposição do deputado Amarildo Cruz (PT), 2º secretário da Casa de Leis.

Comissões

Durante a semana, de terça a quinta, acontecem as Sessões Plenárias, a partir das 9h e a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), na terça-feira (12/9), às 8h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara. Também no Plenarinho está prevista a realização da reunião da Comissão de Saúde, na quinta-feira (14/9), a partir das 8h. Todos os eventos são abertos ao público e à imprensa.

Veja Também

Comentários