Agenda da Assembleia Legislativa terá reunião da CCJ e da CPI das Irregularidades

A agenda da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul de 4 a 8 de setembro começa com a Santa Missa do mês na segunda-feira (4), às 8h30, no Plenarinho Nelito Câmara.

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) agendou a reunião na terça-feira (5), às 8h, no Plenarinho. A Comissão de Saúde também tem reserva para o Plenarinho para a quarta-feira (6), às 8h.

Os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Irregularidades Fiscais e Tributárias do Estado de MS devem visitar o frigorífico da JBS em Anastácio, na quarta-feira (6/8), às 10h. Saiba tudo sobre a CPI clicando aqui.

Na terça, quarta e quinta-feira estão marcadas as sessões ordinárias, às 9h, no Plenário Júlio Maia. Os eventos são abertos ao público e à imprensa.

Veja Também

Comentários