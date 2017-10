Aécio vai permanecer como presidente licenciado até nova eleição, diz Bauer

Após reunião da bancada do PSDB, o líder do partido no Senado, Paulo Bauer (SC), assegurou que o senador Aécio Neves (MG) permanecerá licenciado da presidência do partido até a próxima Convenção Nacional, no dia 9 de dezembro, quando está prevista oficialmente a troca no comando da sigla. Ele declarou que Aécio não se manifestou sobre uma eventual renúncia e reforçou que o senador mineiro conta com o apoio dos tucanos na Câmara e no Senado. "Não houve nenhuma manifestação e nem há necessidade para isso", declarou.

"Com relação aos assuntos internos do partido, avaliamos a situação e o presidente (interino) continua sendo Tasso (Jereissati). Ele vai conduzir o partido até 9 de dezembro quando teremos a convenção nacional. Aécio vai permanecer como licenciado, pois não há necessidade de fazer nenhum procedimento neste momento em relação à presidência", disse.

Questionado sobre as declarações de Jereissati na semana passada, pedindo para que houvesse uma solução definitiva até esta semana sobre a presidência, Bauer afirmou que não é uma questão partidária. "É uma questão pessoal de Tasso continuar no exercício da presidência. Pelo que observamos, ele vai cumprir muito bem a função até a próxima convenção."