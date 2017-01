Aécio se reúne com Rodrigo Maia em Belo Horizonte

O presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (MG), se reúne nesta terça-feira em Belo Horizonte com o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), candidato à reeleição à presidência da Câmara. O encontro acontece um dia após Aécio ir a Brasília e se encontrar com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto.

A expectativa da cúpula do PSDB é, após encerrada a disputa pela presidência da Câmara, prevista para o próximo dia 2, ter o nome do deputado Antônio Imbassahy (PSDB-BA) nomeado para a Secretaria de Governo. O cargo é considerado estratégico para os tucanos, uma vez que faz parte do chamado "núcleo duro".

Uma possível oficialização de apoio à candidatura de Maia por parte do PSDB atende aos interesses de Temer, que busca evitar um racha dentro da base aliada na disputa pela Câmara. PSB e PSD oficializaram nesta segunda-feira, 23, apoio à candidatura do deputado fluminense que, com apoio do Palácio do Planalto, trabalha para ser eleito no primeiro turno da votação.

