Aécio Neves surpreende e vai à convenção do PSDB

Atual presidente do PSDB e alvo da Operação Lava Jato, o senador Aécio Neves (MG) surpreendeu e chegou há pouco à convenção do PSDB em Brasília. O senador mineiro pregou a unidade da legenda. "Essa é a convenção da unidade do PSDB e Alckmin significa a garantia dessa unidade", discursou o tucano.

Aécio fez um breve pronunciamento na entrada e pediu que o partido resgate os seus compromissos programáticos, entre eles o apoio à reforma da Previdência. "Pior do que a reforma aprovada sem os votos do PSDB é vê-la não aprovada pela ausência dos votos do PSDB", declarou.