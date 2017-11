Aécio não está fora do páreo, diz presidente reeleito do PSDB-MG

Reeleito presidente do PSDB mineiro nesse sábado, o deputado federal Domingos Sávio disse que o senador Aécio Neves "não está fora do páreo" e disputará um cargo majoritário em 2018. "Não se cogita a hipótese de ele ser candidato a deputado federal. Tenho convicção de que ele vai ser candidato a governador de Minas Gerais ou à reeleição para o Senado. O Aécio não acabou, não está fora do páreo", afirmou. O dirigente tucano também disse "torcer" para que o PSDB esteja unido em torno da candidatura de Geraldo Alckmin à Presidência da República no ano que vem, mas não chancelou a tese de entregar ao governador paulista o comando do partido para pacificar a legenda. "Não se isso ajuda ele", afirmou Domingos Sávio.

Após participar da convenção do PSDB em Belo Horizonte, Aécio disse aos jornalistas que "estará nas urnas" em 2018, mas especificou em qual cargo. Em entrevista no final do evento neste sábado, 11, Aécio reconheceu que o PSDB deixará em breve o governo Michel Temer, mas criticou os "cabeças pretas", ala que faz oposição ao Palácio do Planalto. "Vamos sair do governo pela porta da frente, da mesma forma que entramos", disse o senador. De acordo com o senador, há no PSDB "um convencimento de todos" de que está chegando o momento de deixar o governo. "Quero sugerir aos dois candidatos (à presidência do partido) que convoquem os ministros do PSDB para uma reunião e que definam o momento da saída". Aos jornalistas, Aécio afirmou que, após a posse de Temer, chegou a "aventar" Tasso Jereissati para ocupar o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio.