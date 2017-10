Aécio cita declaração de Tasso: 'não trato de questões partidárias pela imprensa'

O senador Aécio Neves (PSDB-MG) alfinetou o presidente interino do PSDB, Tasso Jereissati (CE), mas evitou se estender no assunto. "Não trato de questões partidárias pela imprensa", respondeu ao ser questionado por jornalistas sobre as declarações de Jereissati contra ele.

Mais cedo, Jereissati surpreendeu alguns tucanos ao defender a renúncia de Aécio do comando do partido, menos de um dia após o senador mineiro retomar o mandato parlamentar.

No plenário, Aécio disse que foi alvo de "graves ataques" nos últimos dias por parte de alguns senadores, mas que retorna à Casa "sem rancor ou ódio". O resultado da votação de ontem foi apertado, por 44 votos a 26 - Aécio precisava de pelo menos 41 votos para derrubar a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e retomar o mandato.

A bancada do PSDB tem reunião marcada em instantes. Jereissati convocou os senadores do partido para discutir a votação que devolveu o mandato a Aécio. A expectativa é que o político mineiro participe da reunião.