Advogados de ex-procuradora alvo de hackers pedem para assistir acusação

Os advogados Marcelo Knopfelmacher e Felipe Locke Cavalcanti, que representam a procuradora regional da República Thaméa Danelon pediram nesta sexta, 31, ao juízo da 10ª Vara Criminal do Distrito Federal para ingressarem como assistentes de acusação no processo da Operação Spoofing, que trata da invasão e roubo de mensagens de celulares de procuradores da força-tarefa da operação Lava Jato e do então juiz Federal Sérgio Moro.

No último dia 21, o Ministério Público Federal denunciou o jornalista Glenn Greenwald e os seis alvos da investigação - Walter Delgatti Neto, o 'Vermelho', Gustavo Henrique Elias dos Santos, Thiago Eliezer Martins, Danilo Marques, Suelen Priscila de Oliveira e Luiz Henrique Molição. Na peça são apontados crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, e interceptação telefônica.

A Justiça Federal do DF ainda não proferiu decisão sobre o recebimento da denúncia.

Segundo os advogados, o ingresso como assistentes de acusação foi solicitado pelo fato de Thamea ter sido um dos alvos de 'Vermelho'. Na denúncia do Ministério Público Federal, o nome da procuradora aparece em tabela que registra as contas de Telegram às quais Delgatti teve acesso.

"O pedido de habilitação como assistentes de acusação se revela importantíssimo diante da gravidade das condutas criminosas descritas na denúncia do Ministério Público Federal, permitindo a participação dos representantes da vítima nos atos processuais previstos no artigo 271 do Código de Processo Penal", afirma Knopfelmacher.

Na lista também aparecem os nomes do procurador Deltan Dallagnol, do ministro do Superior Tribunal de Justiça João Otávio Noronha, do ministro do Supremo Gilmar Mendes e do senador Flávio Bolsonaro.