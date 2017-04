Advogado de Lula nega que petista tenha plano para caso de ser preso

O advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Cristiano Zanin Martins, classificou como "mentirosa" a reportagem publicada pela revista Veja neste sábado que fala de um plano traçado pelo petista e seus advogados caso seja preso pela Polícia Federal. Em nota assinada por Zanin, o advogado afirma que os 102 depoimentos tomados pela Justiça até o momento evidenciam a inocência de Lula.

Segundo a reportagem, os advogados de defesa do petista e membros do PT traçaram um roteiro em detalhes que incluiu a criação de um grupo de WhatsApp que recebeu o nome de "Tamoios" e tem 40 pessoas. O primeiro passo após receber o mandado de prisão é o petista ligar para Zanin que, em seguida, vai acionar o grupo do WhatsApp. O segundo passo é os membros do grupo passarem a informação para o maior número de pessoas e se dirigirem para a porta da casa de Lula.

