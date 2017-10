Advogado de Eliseu Padilha é o primeiro a protocolar defesa na CCJ da Câmara

O advogado Daniel Gerber protocolou nesta quarta-feira, 4, à tarde, a defesa por escrito do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados. O ministro foi o primeiro a entregar a defesa na CCJ.

Padilha e o ministro Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência) foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República na mesma peça elaborada contra o presidente Michel Temer por obstrução de justiça e organização criminosa.

O Palácio do Planalto já informou que a defesa do presidente Temer também será entregue nesta quarta, às 16 horas. O advogado de Moreira, Antonio Sergio Pitombo, disse que ainda verá o horário, mas confirmou que também protocolará a defesa do ministro nesta quarta-feira.

A partir da entrega da última das três defesas começa a contar o prazo de cinco sessões para a CCJ votar o relatório que vai sugerir ou pelo prosseguimento ou pelo arquivamento das investigações contra os ministros e o presidente.

