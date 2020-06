Advogado da União Claudio Panoeiro é nomeado secretário nacional de Justiça

De acordo com a publicação, Sousa só assumirá de fato o cargo a partir do dia 8 de junho. - Foto: Divulgação

O governo federal nomeou o advogado da União Claudio de Castro Panoeiro para exercer o cargo de secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A escolha de Panoeiro pelo ministro da pasta, André Mendonça, foi antecipada pela Coluna do Estadão e está formalizada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (3). O DOU traz ainda a nomeação de Josélio Azevedo de Sousa como secretário de Gestão e Ensino em Segurança Pública do ministério. De acordo com a publicação, Sousa só assumirá de fato o cargo a partir do dia 8 de junho.