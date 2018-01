Adriane Lopes assume comando da Prefeitura de Campo Grande até dia 16 janeiro

Adriane Lopes agradeceu a confiança e disse que dará continuidade ao trabalho que vem sendo feito com maestria em Campo Grande - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad transmitiu o cargo à vice-prefeita Adriane Lopes nesta sexta-feira (6). Durante o ato solene, que aconteceu no Gabinete do Prefeito, localizado no Paço Municipal.

Na ocasião, Marquinhos disse que esta era a assinatura mais tranqüila que fazia durante seu primeiro ano de mandato. “Faço aqui nestes doze primeiros meses de gestão, a assinatura mais tranqüila de todos os atos que até então eu fiz para cuidar e gerenciar as coisas da nossa cidade. Sou consciente da responsabilidade, da dedicação, da abnegação que a Adriane tem tido a frente da função que ela vem desempenhando”, disse.

Marquinhos lembrou ainda, que assim que assumiu a Prefeitura, um de seus primeiros atos foi criar uma sala bem próxima a sua para a vice-prefeita, para que juntos fizessem a gestão da cidade. “Vi o seu preparo, a sua competência, a sua qualidade, o seu sentido ético e acima de tudo o trato com a coisa pública, que mostrou durante o caminhar da nossa campanha e na nossa equipe de transição. Campo Grande vai ter a frente nesses próximos 15 dias a governança de uma mulher e eu desejo que Deus a abençoe nesses próximos dias a frente da capital de Mato Grosso do Sul”, frisou.

Adriane Lopes agradeceu a confiança e disse que dará continuidade ao trabalho que vem sendo feito com maestria em Campo Grande. “Estamos aqui apenas para dar continuidade em tudo que tem sido feito”, salientou.

O prefeito Marquinhos Trad se ausenta do cargo no período de 6 a 16 de janeiro para viagem fora do país junto a primeira-dama Tatiana Trad e suas filhas Alice e Mariana.