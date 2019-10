Administração do prefeito Marquinhos Trad tem aprovação de 72,8% em pesquisa

O levantamento foi feito entre os dias 23 e 27 deste mês, com amostragem de 810 eleitores na Capital - Foto: Divulgação/Assessoria

Investimentos em obras de infraestrura e melhorias para Campo Grande levaram a administração do prefeito, Marquinhos Trad (PSD) a receber a aprovação de 72,8% dos campo-grandenses. Deste percentual, 55,3% dos entrevistados consideraram a gestão entre ótima e boa. Os dados foram divulgados na quarta-feira (30) pelo Paraná Pesquisas. O levantamento foi feito entre os dias 23 e 27 deste mês, com amostragem de 810 eleitores na Capital.

Duas questões principais nortearam a pesquisa: “A administração do prefeito Marquinhos Trad,está sendo ótima, boa,regular, ruim ou péssima?” e também se “De uma maneira geral, o sr.(a) diria que aprova ou desaprova a administração do prefeito Marquinhos Trad até o momento”.

De acordo com a enquete, 31% dos entrevistados consideraram a gestão municipal regular e 12,1%, ruim ou péssima. O índice de desaprovação ficou em 22,3%.





A aprovação do atual prefeito, que vai para o 4º ano de mandato em 2020, é maior entre os homens, 74,1%, enquanto entre as mulheres o índice ficou em 71,8%. A faixa etária que mais está satisfeita com a gestão é a de eleitores de até 24 anos, com 76,1%. Eleitores com ensino fundamental completo são os que mais aprovam a administração, 77,7% deles.

A margem de erro estimada na pesquisa é de aproximadamente 3,5%.

AÇÕES POSITIVAS

Entre as ações que ajudaram a gestão atual da Prefeitura a atingir o elevado grau de satisfação estão o Reviva Centro, que revitalizou e recuperou a Rua 14 de julho, cuja obra deve ser entregue no dia 29 de novembro com grande festa e decoração natalina; a instalação de mais de 18 mil luminárias de LED na cidade; as obras de revitalização do Rio Anhandui e duplicação e recuperação da Avenida Ernesto Geisel e as obras de melhoria de trânsito e infraestrutura no corredor do Nova Lima.