Acordos políticos estão sendo feitos e não há crise política, garante Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira, 10, em evento na capital paulista que, ao contrário do que tem sido dito, de que há uma crise política, acordos políticos estão sendo feitos. "Nasceu uma nova política, extraordinariamente republicana", disse o ministro durante o Fórum de Investimentos Brasil 2019, ressaltando que a reforma da Previdência deve ser aprovada em segundo turno no Senado em mais duas semanas.

"Acordos políticos estão sendo costurados em bases orgânicas", afirmou Guedes. O ministro ressaltou que o Senado demorou "um pouco mais" para votar a Previdência, "mas está trazendo entes federativos" para as medidas que alteram as aposentadorias. O presidente Jair Bolsonaro também participou do evento em São Paulo.