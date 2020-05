Acordo entre parlamentares define que eleição será realizada no dia 06 de dezembro

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). - (Foto: Arquivo)

A proposta do senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP) de adiar as eleições 2020 para o dia 6 de dezembro foi aceita pelas lideranças partidárias do Congresso e deve ser votada em plenário, no meio do mês de junho. Pela proposta, o primeiro turno será no dia 06 e o segundo, onde houver, no dia 20 de dezembro. O adiamento se deve à crise do coronavírus, onde as medidas sanitárias evitam aglomerações.

O consenso foi em torno da proposta do senador Randolfe Rodrigues em consonância com outros parlamentares. “Como se trata de emenda constitucional, ficou decidido que a votação do acordo não será virtual, mas presencial”, revela o deputado federal Paes Landim (PTB-PI), em entrevista ao Portal E Notícias.