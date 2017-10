Acontece hoje audiência ‘Escola sem Partido’ para debater sobre projeto de lei da ALMS

A intenção do PL é impedir a doutrinação política, religiosa e de gênero nas escolas - Divulgação

A Audiência Pública ‘Escola sem Partido’ acontece nesta quinta-feira (19), a partir das 13h30, no plenário da Câmara Municipal de Campo Grande. O evento, uma proposição da deputada Mara Caseiro (PSDB) e dos deputados Dr. Paulo Siufi (PMDB), Maurício Picarelli (PSDB), Coronel David (PSC) e Lidio Lopes (PEN), é realizado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul em parceria com o Instituto Iniciativa.

Os propositores do debate são autores do Projeto de Lei (PL) 191/2017, que defende a neutralidade política, ideológica e religiosa no ambiente escolar, garantindo a liberdade do aluno em aprender e formar consciência própria. Em Mato Grosso do Sul, a mobilização favorável à proposta é liderada pelo Instituto Iniciativa, representado pelo arquiteto e urbanista Pietro Decenzo, presidente da entidade.

A discussão será comandada pela deputada Mara Caseiro, com a presença do fundador do movimento ‘Escola Sem Partido’, Dr Miguel Francisco Urbano Nagib, que defende que o projeto consiste em levar ao conhecimento dos alunos os ‘deveres dos professores’, para que eles mesmos possam se defender contra eventuais abusos praticados por seus educadores dentro da sala de aula.

A intenção do PL é impedir a doutrinação política, religiosa e de gênero nas escolas. “Não existe nenhuma censura, o projeto propõe a fixação de cartazes nas salas de aula, para que o professor quando for falar sobre política religião ou questão de gênero, apresente todas as opções ideológicas e não a sua preferência”, defende Mara Caseiro.