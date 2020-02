Acolhida aos servidores tem capacitação em planejamento e gestão estratégica

Consultor do TCE-MS lembra que um bom planejamento é essencial na administração pública

Analisar o ambiente onde a organização está inserida; identificar missão, visão e valores que nortearão sua atuação; qualificar objetivos; elaborar e controlar a dotação orçamentária disponível, e primar, sempre, pela utilização racional dos recursos públicos, para melhor atender a sociedade.

Luiz Henrique Volpe Camargo agradeceu o empenho dos servidores

Essas premissas são basilares para um bom planejamento estratégico, ferramenta essencial na administração pública, e foram elencadas pelo consultor em gestão estratégica do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS), Douglas Avedikian, em capacitação aplicada aos servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), concluída nesta segunda-feira (17).

Reconhecer as oportunidades, saber planejar e se modernizar na mesma velocidade com que a sociedade se moderniza são, hoje, uma preocupação contínua das organizações públicas, e na Casa de Leis não seria diferente. Por meio do planejamento, segundo o consultor, é possível entregar resultados condizentes com o esperado e reduzir o impacto de eventuais erros.

“O planejamento é bastante importante para que se saiba onde quer chegar naquele período. As estatísticas nos mostram que 90% dos servidores públicos não sabem no resultado que tem que atingir, as metas que devem alcançar. E é aí que entra o planejamento estratégico. Ele dá um norte, uma metodologia e clareza na direção que se deve seguir. A capacitação é importante para estabelecer qual metodologia será utilizada, neste caso, de análise do ambiente interno e externo, identificação da missão, visão e valores da instituição e, em cima disso, elencar o período que deve ser planejado, os objetivos estratégicos e, para cada objetivo, as ações com as respectivas metas”, explica.

A participação efetiva dos servidores, conforme Douglas, é primordial para se alcançar um resultado satisfatório de entrega ao cidadão. Ele lista algumas características inerentes a um bom planejamento, como pró-atividade, aprendizado constante com o público (interno e externo), gestão por competências, simplicidade e, não menos importante, a comunicação. “Quando a empresa se preocupa em qualificar seus colaboradores, ela dá oportunidade deles crescerem e se desenvolverem, principalmente trabalhando em equipe e rendendo bons frutos para aqueles que usufruem dos seus serviços, no nosso caso a população”, analisa a servidora Letícia Ribeiro, da gerência de Cerimonial.

"Desenvolver nossa função com zelo, assiduidade", lembrou Marlene

Para o gerente da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, Ben-Hur Ferreira, a motivação da equipe “é a raiz de qualquer empreendimento de sucesso”. “Que a gente possa atuar em equipe, saber os utilizar os talentos, dividir os trabalhos, descentralizar, motivar quem nos rodeia, ter um objetivo em comum”, espera.

O secretário de Assuntos Legislativos e Jurídicos da Casa de Leis, Luiz Henrique Volpe Camargo, agradeceu o empenho dos colaboradores para prestação de um serviço de qualidade à população. “É bom saber que estamos fazendo nosso trabalho bem feito, que estamos aptos a cumprir nosso papel, desenvolver nossa função com muito zelo, assiduidade, transparência e compromisso com a população”, sintetizou a secretária de Recursos Humanos, Marlene Figueira, que também lembrou os servidores de realizar o recadastramento biométrico.

Por fim, o secretário de Comunicação Institucional, Adriano Furtado, ressaltou a importância de todos serem, de certa forma, “garotos-propaganda” da ALEMS. “A forma como nos portamos, como agimos, o que falamos é muito importante. Peço a todos que contribuam para que a Casa prossiga nesse trabalho de alavancar nossa imagem perante a comunidade. Que cada um aqui seja porta-voz da Casa, expor o que ela tem de melhor, convidar as pessoas que conhecemos a participar das atividades do Legislativo”, finaliza.